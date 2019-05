Un concours de propreté inter-quartiers pour la protection de l’environnement à Azrou

Un concours de propreté inter-quartiers a été organisé, à Azrou, pour le choix du quartier le plus propre de la ville à l'initiative de l'association Jeunesse sans frontières et ce, dans le cadre de ses activités socioculturelles, éducatives et de sensibilisation.

A l'issue de ce concours, dont la cérémonie de clôture a été organisée, samedi au centre culturel de la ville, le quartier Saada et son association Provinciale verte des éboueurs ont occupé la première place, suivis du quartier Tizi Moulay El Hassan (association Al Ghad pour les œuvres sociales, culturelles et sportives d’Azrou) et ceux de Taj (association culturelle des jeunes pour le développement social et l’action culturelle et musicale d’Azrou) et de Tabadlite (association Tabadlite pour l’avenir).

Ce concours organisé en partenariat avec le Syndicat intercommunal Al Baïaa et les deux sociétés chargées de la gestion des déchets au niveau local, sous le thème «Nos quartiers propres, notre ville est plus belle», a connu la participation de sept associations représentant des quartiers de la ville d’Azrou.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association Jeunesse sans Frontières d’ Azrou, Soufiane Inajdadi a souligné que ce concours de quartier propre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’association et ses partenaires visant l'encouragement des différents acteurs à s'investir dans la sensibilisation des citoyens à la nécessité de protection de l’environnement. Il a souligné l'importance du rôle joué par la société civile en la matière et dans la propreté des villes à travers l'organisation des actions d'éducation et des plaidoyers auprès des décideurs. «Cette initiative vise à renforcer l'idée que la protection de l’environnement est une affaire de tous. Elle reflète le niveau de notre prise de conscience et de notre civisme», a-t-il conclu.