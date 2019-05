John Wick 3 : L’«invasion de chats» à Essaouira pendant le tournage

Alors que sa sortie officielle aux Etats-Unis est prévue le 17 mai, le film John Wick 3 cache des situations étranges pendant le tournage. Samedi, son directeur Chad Stahelski est revenu sur une des anecdotes ayant marqué le tournage à Essaouira, au Maroc.

«Les Marocains ne sont pas férus de chiens. Ils aiment les chats», assure-t-il à Entertainment Weekly. Il rappelle que lorsqu’il était partie pour le repérage, en hiver, il n’y avait pas beaucoup de chats. Mais lorsque «nous sommes venus tourner, il y avait littéralement un millier de chats. Et ces chats sont téméraires. Ils n'ont peur de rien», raconte-t-il.

Le réalisateur révèle que l'équipe avait dû construire des cages gigantesques pour héberger les chats pendant le tournage et les…nourrir. «Il y avait plus de félins à nourrir que les acteurs et les membres de l'équipe», ironise-t-il.

Mais alors que des «bergers belges malinois» devaient faire leur apparition aux côtés de Halle Berry, ces animaux étaient distraits par les chats.

«Vous voulez que le chien se concentre sur ce qu'il est censé mordre, puis il y a dix chats qui se promènent et vous dites : "Oh, Jésus! Oh, Jésus!". Vous êtes assis derrière l'écran et vous demandez : "Qu'est-ce que le chien regarde? Que regarde le chien? Oh mon Dieu! oh mon Dieu! il va mordre (un chat, ndlr) !. C’était un peu fou de se débattre entre chat et chien et entre gens.»