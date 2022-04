Allô Doc #5 : Conseils pour ceux qui veulent pratiquer du sport après le ftour

Le jeûne pendant le mois de Ramadan arrive avec un changement des habitudes alimentaires des Marocains, impactant au passage le sommeil surtout durant les premiers jours. Certains préfèrent toutefois faire du sport à jeun, un excellent moyen qui permet au corps de puiser dans ses ressources graisseuses.

Toutefois, des conseils pour pratiquer le sport en toute sécurité sont de mises. Docteur Alaa Aissaoui, médecin résidant au service de chirurgie orthopédiste au sein du CHU Ibno Rochd nous confie que pour les personnes qui exercent une activité sportive tout au long de l’année, leur corps est habitué à l’effort. «Mais ils doivent choisir le bon moment pour s’exercer, tout en évitant les facteurs qui peuvent rendre cet effort pénible», nous déclare-t-il.

Diviser son Ftour et privilégier les soupes et les légumes

Il rappelle que pour la période précédant la rupture du jeûne, il existe un risque pour le corps humain d’épuiser ses ressources énergétiques. «Un effort physique plus important que la normale peut entraîner la consommation du glucose et des lipides dans le sang tout comme celle de l’eau emmagasiné dans le corps», rappelle le praticien.

Par ailleurs, il explique que le corps «se voit obliger de puiser dans les fibres musculaires (myocytes, ndlr) et les ligaments pour trouver de l’énergie, ce qui entraîne des destructions partielles de ces fibres». Le docteur dit aussi recevoir au CHU Ibn Rochd des cas de blessures causées par des exercices physiques intenses durant le mois de Ramadan.

Quant aux personnes qui font de l’exercice après le premier repas de rupture du jeûne, Docteur Alaa Aissaoui rappelle que la nourriture peut aider à récupérer ce que le corps a perdu durant la journée. «Je conseille ces personnes de diviser leur repas en plusieurs étapes», déclare-t-il.

«Ils doivent d’abord commencer par consommer de l’eau pour récupérer ce qui a été perdu durant la journée, puis consommer des sucres rapides contenues par exemple dans les dattes et privilégier les repas liquides, comme les soupes.» Alaa Aissaoui

Le médecin insiste aussi sur la consommation de légumes et fruits frais pour bien préparer son corps à tout exercice physique. «Après le Ftour, il faut attendre entre 2h et 3h avant d’entamer tout exercice, le temps que le corps humain bénéficie de la nourriture et des sources d’énergie», conclut-il.