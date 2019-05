USA : Trois musulmanes accusent le géant Amazon de discrimination

Trois employées d'Amazon ont déposé une plainte fédérale contre le géant de la vente au détail. Elles disent avoir été victimes de discrimination raciale et religieuse alors qu'elles travaillaient dans des entrepôts du Minnesota.

Les trois femmes, d'origine somalienne musulmane, ont déclaré craindre de prendre du temps pour prier, jeûner ou prendre une pause pour ne pas être licenciées, rapporte Business Insider. Celui-ci cite une lettre du groupe de défense des droits civils Muslim Advocates, qui soutient la plainte présentée à la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi.

«Le temps perdu réduirait la "performance" d'un travailleur ou le nombre d'articles emballés par un travailleur par heure», indique la lettre. La lettre, relayée aussi par le New York Times, pointe également du doigt un manque de climatisation dans les entrepôts, ce qui «contribuait à rendre presque impossible pour les employés musulmans d'Amazon de rester à jeun pendant le Ramadan tout en maintenant le taux élevé exigé par Amazon».

Un porte-parole d'Amazon a refusé de commenter les détails de la plainte mais a déclaré que la diversité et l'inclusion étaient «essentielles à [la] culture d'entreprise» et que les travailleurs pouvaient «prier à tout moment». «Les pauses de prière payées sont inférieures à 20 minutes et les collaborateurs sont invités à demander une pause de prière non rémunérée de plus de 20 minutes pour laquelle les attentes en matière de productivité seraient ajustées», note-t-il.

Les trois femmes musulmanes faisaient partie des autres travailleuses qui s'étaient rassemblées en décembre pour protester contre les conditions de travail à l'entrepôt du Minnesota. Dans leur lettre, elles se disent victimes de harcèlement de représailles suite à cette participation. Muslim Advocates indique souhaiter que la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi, responsable de l'application des lois fédérales qui interdisent la discrimination, ouvre une enquête sur ces allégations.