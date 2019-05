Casablanca : Le pont à haubans de Sidi Maârouf enfin ouvert

Depuis ce vendredi matin, le nouveau pont à haubans de Sidi Maârouf est ouvert à la circulation, permettant ainsi de décongestionner une zone à fort trafic routier, un carrefour situé à l’entrée du sud de Casablanca, sur un axe qui relie la ville à son aéroport international qu’empruntent plus de 100 000 véhicules par jour. Jeudi, le wali de Casablanca, Said Ahmidouch, avait confirmé cette ouverture à Telquel.ma.

En effet, cette ouverture s’opère alors que nombre d’habitants ont exprimé, depuis plus d’une semaine, leur colère de se voir obligés de contourner l’entrée du pont, qui peut fluidifier la circulation, pour s’engager dans une route parallèle où la circulation avance très lentement. Alors que des internautes ont fait par de leur stupéfaction et de leur incompréhension face à cette situation, d’autres ont avancé des considérations techniques qui auraient pu retarder cette ouverture, notamment un décalage entre la pile et l’appareil d’appui du pont.

Mais cette hypothèse est écartée, puisque le président de la commission des services publics, du patrimoine et des prestations au Conseil de la ville de Casablanca, Ahmed Benboujida, a affirmé à Telquel.ma la conformité de la construction aux normes internationales. Ainsi, il explique ce décalage par une technique usuelle permettant de «s’assurer de la bonne traction du pont». «Le pylône central qui se situe au milieu du pont doit être incliné de 15 degrés en avant pour permettre une bonne traction et maintenir la surélévation du pont en avant», explique-t-il à la même source.

Pour rappel, les travaux pour le pont à haubans de Sidi Maârouf ont été lancés en janvier 2016 par le roi Mohammed VI. Son ouverture s’est faite en l’absence d’inauguration officielle.