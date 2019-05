Al Adl Wal Ihsane VS autorités : Les mises sous sous scellés se poursuivent

Au deuxième jour du ramadan, les autorités locales de la ville de Safi ont procédé à la mise sous scellés une salle utilisée par une coopérative d’habitation sise quartier Ouaddi Addahab au nord de la ville.

Si Al Adl Wal Ihsane a accusé jeudi les autorités de prendre une décision «très autoritaire», expliquant la fermeture par «la présence de membre de la Jamaâ», des sources médiatiques à l’instar d’Al Ahdath Al Maghribiya évoquent des «les activités non autorisées» comme motif.

Al Adl Wal Ihsane précise que la salle multiservice de la coopérative était utilisée par les habitants comme lieu de prière. «Le pacha, le chef du district et le commandant de la région, accompagnés de la police et des forces auxiliaires, ont attaqué l'endroit, saisi les tapis, empêché la prière et terrorisé des enfants et des femmes», poursuit le mouvement sur son site web.

«La salle mise sous scellés appartient à la coopérative qui a 24 ans d’existence. La salle est située à côté d’une petite aire de jeu et fait partie des installations autorisées. Elle n’a jamais été un lieu de problèmes légaux et est au service des habitants pour diverses utilisations, y compris la prière», dénonce le mouvement de Mohamed Abbadi.

Al Ahdath Al Maghribia explique, de son côté, que la salle en question «ne dispose d’aucune autorisation pour être transformée en mosquée et était déjà soupçonnée d’être le chef-lieu des membres de l’organisation Al Adl Wal Ihsane, qui y tenaient des réunions secrètes».

Cette mise sous scellés de locaux soupçonnés d’appartenir à Al Adl Wal Ihsane n'est pas un cas isolé. Déjà en février dernier, les autorités locales de trois villes avaient procédé à une action pareille dans trois villas, expliquant que ces lieux auraient abrité des événements non autorisés. La Jamaâ dénonçait, pour sa part, une «décision purement politique».