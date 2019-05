Allô Doc #4 : Les risques d'une pratique sportive tout en jeûnant

Faire du sport à jeun est un excellent moyen de permettre à son corps de puiser dans ses ressources graisseuses. Faire du sport avant la rupture du jeûne aide également le corps à optimiser l'utilisation de l'énergie.

Seulement, cette pratique recommandée par certains n'est pas sans risque. Docteur Alaa Aissaoui, médecin résidant au service de chirurgie orthopédiste au sein du CHU Ibno Rochd nous rappelle «qu’il soit souffrant ou en bonne santé, le premier danger auquel le jeûneur peut être confronté, est l’hypoglycémie». Dans les cas les plus dramatique, «cela peut entrainer la mort si nous ne parvenons pas à y mettre fin dans l’immédiat ou l’éviter bien avant», ajoute-t-il.

Quant au deuxième danger, le médecin évoque la déshydratation, surtout avec la saison estivale et l’augmentation de la température. L’effort physique entraine la perte d’eau sous forme de sueur.

Conseillers pour s’entrainer en toute sécurité

Pour éviter ces deux risques, docteur Alaa Aissaoui conseille aux sportifs et ceux qui souhaitent s’entrainer avant la rupture du jeûne durant le mois de Ramadan de bien se préparer notamment durant le repas avant le début du jeûne. «Lors du S’hour, que la personne ne doit en aucun cas rater, il faut consommer des sucres lents, comme le blé, la semoule, les pâtes et les bananes que sont digérés tout au long de la journée et donnent ainsi une source d’énergie», nous explique-t-il.

«Avec ces sucres lents, la personne doit consommer de l’eau pour tenter de compenser le manque qui viendra au cours de la journée, ainsi que des sucres rapides, comme les dattes, qui aident le corps à préserver l’eau et à digérer.» Docteur Alaa Aissaoui

Quant à la déshydratation, le médecin recommande de consommer une grande quantité d’eau, «plus importante que la moyenne» et de «tenter, pendant la nuit, de consommer un litre et demi d’eau avec des repas riches en fibres».

Docteur Aissaoui recommande de pratiquer le sport dans des endroits fermés, bien aérés voire climatisés. Il suggère aussi des douches avec l’eau tiède ou froide pour que le corps ne perde pas l’eau en transpirant. «Il faut aussi éviter les nourritures qui peuvent provoquer une déshydratation, comme le café ou le thé», conclut-il.