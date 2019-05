En pleine croissance, la version arabe de Yabiladi.com devient Yabiladi.ma

D'abord uniquement en langue française, le site de référence de la diaspora marocaine a développé une version arabophone (2011) puis anglophone (2017) pour une meilleure exhaustivité linguistique.

La récente croissance de l'audience et de la richesse du contenu de la version arabe permet une nouvelle étape dans l'évolution de Yabiladi.com. Désormais, la version arabophone aura son nom de domaine propre Yabiladi.ma

Cette évolution devrait permettre d'appuyer la croissance de l'audience arabophone qui pourra accéder directement au site de manière simple avec une url facile à retenir.

Né en 2002, Yabiladi est l'un des plus anciens et des plus fréquentés des pure player au Maroc, avec plus de 8 millions de visites mensuelles, dont 2,5 millions pour la version arabophone.