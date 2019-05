Méditerranée : Les bateaux de plaisance contribuent à la propagation d'espèces envahissantes

Bien que cela puisse paraître exaltant ou avantageux, l’apparition d’espèces exotiques en mer Méditerranée inquiète les chercheurs. Parmi les causes connues, l’une d’elle a été étudiée pour la première fois : celle de la responsabilité des bateaux de plaisance qui sillonnent la Méditerranée.

L’étude menée par des chercheurs américains, espagnols et italiens a pu démontrer que «la navigation de plaisance répand très efficacement les espèces envahissantes», indique le média local El Diario de Sevilla. Pour en arriver à cette conclusion, l’équipe de scientifiques a analysé ce que l’on appelle l'encrassement biologique des navires, qui est la formation d'une couche d'êtres vivants sur la coque des navires.

Ainsi, grâce à un échantillon de 247 navires, dans 10 différentes marinas de la mer Méditerranée, il a été possible d’affirmer que plus de la moitié, 52% plus précisément, des navires «transportaient des variétés exotiques, ce qui définissait la navigation de plaisance comme une cause de propagation d'animaux marins non indigènes», conclut la même source.