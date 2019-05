Champions league : Ziyech et Mazraoui rompent le jeûne en plein match  

Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont rompu leur jeûne une vingtaine de minutes après le début du match entre l'Ajax et Tottenham. / Ph. DR

Les trois stars marocaines de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Zakaria Labyad, ont maintenu hier leur décision de jeûner malgré le match retour en demi-finale de la Ligue des champions qui les a opposés mercredi soir au Tottenham.

Sélectionnés pour prendre part au match, contrairement à Zakaria Labyad, Mazraoui et Ziyech ont été aperçus en train de rompre leur jeûne à la 24e minute du match, rapporte Sport Bible. «Ils ont fait le plein et continué le match avec Ziyech marquant 11 minutes à peine après avoir mangé de la nourriture et bu de l'eau», poursuit-on de même source.

Hier, France 24 a annoncé que les trois joueurs de l’Ajax, d’origine marocaine, ont insisté pour jeûner le mercredi. Noussair Mazraoui a confirmé, dans une déclaration à la presse néerlandaise, son intention de ne rompre le jeûne qu’à l’heure de la prière.

Les médias néerlandais ont également rapporté que l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, n’a pas fait pression sur les trois joueurs, leur laissant le libre choix de prendre la décision finale.

Avec l’Ajax, Ziyech, 26 ans, a marqué 21 buts et 18 passes décisives dans toutes les compétitions, dont trois buts en Ligue des champions.

Hier, face à Tottenham, le Lion de l’Atlas a réussi à marquer à la 35e minute de jeu, permettant à son club de sortir gagnant à la première mi-temps. Mais dès la deuxième partie du jeu, le club britannique a réussi à égaliser le score avant d’inscrire un troisième but pour la gloire à la 96e minute, mettant ainsi fin à l’espoir de l’Ajax de se voir qualifier à la finale de la Champions League.