Sahara : Un Sud-africain en visite au siège de la MINURSO à Laâyoune

Le Sud-africain, Jack Christofides, directeur de la division Afrique aux opérations de maintien de paix de l’ONU, a atterri hier soir à l’aéroport de Laâyoune pour une visite de vingt-quatre heures.

On apprend qu’il doit rencontrer le chef de la MINURSO, le Canadien Colin Stewart et le général pakistanais, Zia Ur Rehman. Il a pour mission de présenter un rapport sur les problèmes entravant l’action des casques bleus.

Dans sa résolution 2468, adoptée le 30 avril, le Conseil de sécurité a exhorté le secrétaire général des Nations unies «de lui faire régulièrement, à chaque fois qu’il le jugera utile au cours de la période du mandat, et d’inclure dans les trois mois avant le renouvellement du présent mandat et avant son expiration, des exposés sur l’état d’avancement des négociations tenues sous ses auspices, l’application de la présente résolution, les difficultés auxquelles se heurtent les opérations de la MINURSO et les mesures prises pour les surmonter».

Mardi à New York, le représentant du Polisario a rencontré le Français Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix à l'ONU.