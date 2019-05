RAM : Perturbation de certains vols au départ et à l'arrivée d'aéroports français

Certains vols de Royal Air Maroc (RAM) au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris Orly, Lyon, Marseille et Toulouse connaîtront des perturbations, en raison de la grève de la fonction publique en France le jeudi 9 mai.

Dans un communiqué relayé mercredi par la MAP, la compagnie aérienne nationale invite ses voyageurs à vérifier si leurs vols sont concernés par ces perturbations, avant de se rendre à l'aéroport.

Pour plus d’informations, RAM recommande à ses clients de contacter son centre d'appels, via ses numéros marocain et international, au 0890000800 et +212522489797, conclut le communiqué.