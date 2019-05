La Conférence d’Algésiras, une histoire de partages ?

La Conférence d’Algésiras s’inscrit parfaitement dans le partage du continent africain, processus par lequel les puissances européennes se livrèrent une concurrence à couteaux tirés pour s’arroger les richesses naturelles du continent et asseoir, puis étendre, leur influence géopolitique, hard power oblige. C’est que la Conférence d’Algésiras, qui s’est tenue du 16 janvier au 7 avril 1906 et rassembla 12 pays européens en plus du Maroc, sous l’égide des Etats-Unis, n’avait d’autre objectif que celui de décider de l’avenir politique et économique du Maroc, et de savoir quelles puissances européennes s’en partageraient les bénéfices.

A commencer par la France qui, depuis la fin du XIXe siècle, s’évertuait à renforcer son influence au Maroc. «Venant d’instaurer son protectorat en Tunisie, "il était naturel", a-t-on dit, qu’elle eût la coquetterie d’attacher à l’Algérie cette deuxième boucle d’oreille !», écrit J.-H. Lasserre-Bigorry dans «Le mythe d’Algésiras. Etude sur le statut international du Maroc en matière économique». A Madrid fut également signé, en 1880, un premier accord international qui garantit les droits d’installation et de commerce au Maroc, lequel, à partir de là, se mua en un espace ouvert aux entrepreneurs et missionnaires de toutes provenances, rappelle Rosario de la Torre del Río, professeur d’histoire contemporaine à l’université complutense de Madrid, dans un article intitulé «Préparatifs de la Conférence d’Algésiras : l’accord franco-espagnol du 1er septembre 1905 sur le Maroc».

«La Conférence d’Algésiras peut-elle être définie comme un "banquet colonial" ?», interrogent ainsi les historiens espagnols José Antonio González Alcantud et Eloy Martín Corrales, dans un ouvrage au titre évocateur, «La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete colonial» (Barcelona, Bellaterra, 2007). «Est-il admissible de dire que les propositions suggérées durant la Conférence convergeaient vers le partage du Maroc et que cet acte fut colonialiste ?», interroge de son côté Cristóbal Robles Muñoz, chercheur au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) en Espagne, sur la base des travaux de José Antonio González Alcantud et Eloy Martín Corrales. «Il fut plutôt proposé de rectifier les accords d’avril et octobre 1904. L’Allemagne n’avait pas accepté que ces derniers modifient ce que les puissances européennes avaient décidé en juin 1880 à Madrid.» Le 3 octobre 1904, la France et l’Espagne étaient en effet parvenues à un accord sur le partage de leur influence au Maroc.

Arrivée de la délégation marocaine à Algésiras. / Ph. Inconnu – Le Petit Journal. Supplément illustré, 21 janvier 1906.

«Le Maroc a agi en tant qu’Etat indépendant et souverain»

L’Allemagne voyait dans la Conférence d’Algésiras un moyen d’assurer un traitement égal entre puissances européennes et de lui ouvrir les portes d’un commerce plus juteux. «Un "esprit d’accord préalable" fut ensuite fixé, ce qui permit aux autres signataires de "surveiller" la France pour les années suivantes», indique Cristóbal Robles Muñoz. L’Allemagne «n’avait au Maroc que des intérêts économiques», précise de son côté J.-H. Lasserre-Bigorry.

Si cet évènement contribua à poser les jalons des visées coloniales des Européens sur le Maroc, le chercheur espagnol indique que «le Maroc a agi en tant qu’Etat indépendant et souverain», selon la documentation fournie par les archives des chancelleries des pays qui prirent part à la conférence.

Et d’ajouter : «Les données et arguments qui réfutent la thèse d’un "banquet colonial" peuvent être étendus. Par inertie, on parle encore de "répartition" entre l’Espagne et la France. La Conférence voulait empêcher cela et réussit à atténuer les effets de la crise marocaine. Il n’y eut donc pas d’occupation coloniale, mais un "protectorat" (…), deux statuts juridiques qui ne peuvent se confondre l’un avec l’autre. Il permit d’ailleurs de prolonger la souveraineté plaine du sultan jusqu’au traité de Fès, en mars 1912», souligne Cristóbal Robles Muñoz, toujours sur la base de l’ouvrage des deux historiens espagnols.

Une volonté de légitimer le pouvoir du sultan

Au-delà du choix des mots, il est bon d’interroger également la tenue d’une conférence internationale sur le Maroc. Les convoitises commerciales expliquent en partie les visées des puissances européennes sur l’Empire chérifien, mais celles-ci avaient également à cœur de conforter le pouvoir du sultan, au vu des turbulences religieuses qui pouvaient agiter le pays. «Outre les motifs géostratégiques évidents, il y avait les motifs commerciaux. Le Maroc a longtemps compté sur les périodes de crise agraire en Europe, à l’instar de celle de 1898. C’est ce qui ressort de l’intervention russe à la Conférence sur le tarif des céréales», analyse dans un premier temps Cristóbal Robles Muñoz.

Et d’ajouter, dans un second : «Le caractère religieux des crises politiques internes dans un pays islamique et ses répercussions dans d’autres régions placées sous le contrôle des puissances européennes en Afrique et en Asie expliquent l’intérêt de légitimer le pouvoir du sultan, en le protégeant des intrigues internes et des appuis que pourraient recevoir d’autres "prétendants".»

In fine, le 7 avril 1906, les puissances signataires de la Convention de Madrid que furent l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Maroc, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède, s’accordent «sur un programme de réformes que le sultan s’engage à introduire au Maroc», d’après J.-H. Lasserre-Bigorry. Il sera nommé «Acte général de la Conférence d’Algésiras» et signé le 7 avril 1906. Il proclame «le triple principe de la souveraineté et de l’indépendance du sultan, de l’intégrité de ses Etats, de la liberté économique sans aucune inégalité». Les puissances adopteront entre autres une déclaration sur l’organisation de la police, un règlement sur la contrebande des armes, un acte de concession d’une banque d’Etat marocaine, et une déclaration relative à un meilleur rendement des impôts et à la création de nouveaux revenus.