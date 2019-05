8 mai 1990 : Quand Hassan II expliquait s’être inspiré de Mitterrand pour créer le CCDH

En avril 1990 est publié au Bulletin officiel le Dahir n°1-90-12 portant création du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH). Sans trop attendre, le 8 mai de la même année, Hassan II procédait à la cérémonie d’installation des membres de l’instance.

Dans son discours, il a voulu marquer le tempo de l’action du CCDH, rapide et efficace. Ainsi, il a émis le vœu que la «réunion inaugurale» se tienne «dans la semaine prochaine».

«Il se pourrait que Je vous confie moi-même, pour examen, certains dossiers. Dans les deux prochaines semaines. Je vous soumettrai pour examen des dossiers à propos desquels Je voudrais d’ores et déjà que vous m’éclairiez, le but étant de rendre justice à ceux qui ont été lésés et laver l’affront qui nous a été fait à cause de l’indélicatesse de certaines personnes que Je m’abstiens de nommer.» Le roi Hassan II

Mitterrand derrière la création du Conseil ?

Dans son long discours, Hassan II a donné une explication particulière à la génèse du CCDH. «J’aimerai préciser que l’idée de former un Conseil consultatif des Droits de l’Homme n’est pas la mienne», a-t-il reconnu.

«Au début du mois de Ramadan, passant en revue la presse européenne, notamment française, J’ai relevé dans le journal "Le Monde" que notre cher ami le président François Mitterrand a convoqué le Conseil consultatif des Droits de l’Homme (…) Sans complexe aucun, nous avons retenu l’idée du Conseil consultatif des Droits de l’Homme créé par le président François Mitterrand.» Le roi Hassan II

Ainsi cette «convocation» effectuée par son «cher ami» a permis à Hassan II de faire totalement l’impasse sur le contexte international bouillonnant, né de la chute du mur de Berlin quelques mois auparavant et ses multiples conséquences sur de nombreux régimes en Afrique, en Asie et en Europe. Des régimes appelés par les puissances internationales à introduire une dose de démocratie. La fin annoncée de la Guerre Froide allait changer les équilibres internationaux et la pression sur certains pays, dont le Maroc.

Hassan II a compris les contours naissant du nouveau monde et pris l’initiative de lancer le CCDH, seulement quatre mois après la chute du mur de Berlin. Une manière pour lui d’anticiper les événements et surtout de rester seul maitre des changements qu’il compte introduire dans son exercice du pouvoir. Une liberté qu’il a d’ailleurs défendue le 20 juin 1990 au sommet France-Afrique de la Baule devant un Mitterrand qui promettait aux Africains davantage d’aides en échange de plus de démocratie.

Une année après sa création, les premières libérations de détenus politiques eurent lieu. Plus tard, en 1994, Hassan II décréta l’amnistie générale. Des décisions conformes à sa vision de démocratisation progressive qu’il avait présentée à la Baule.