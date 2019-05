Italie : Une Marocaine retrouvée égorgée, son mari et ses enfants portés disparus    

Une Marocaine a été retrouvée morte ce mercredi 8 mai chez elle à Pianello Val Tidone (municipalité de Borgonovo, province de Piacenza) en Italie. Selon les médiasIl Giornale et Liberta, le corps de Damia E. présenterait des plaies d'une arme tranchante au cou. Pour le moment, le mari et deux enfants en bas âge, âgés de deux et quatre ans, seraient recherchés par la police.

La découverte tragique a eu lieu ce matin lorsque le service des incendies a dû faire irruption dans l'appartement de la femme, car la porte d'entrée était fermée. D’après Liberta, l'employeur de la Marocaine, ses amis et ses collègues auraient signalé son absence anormale, ainsi que le fait que personne n’arrivait à la joindre au téléphone, ce qui a incité les Carabiniers à se rendre dans son domicile avant de découvrir le corps de la victime. Sa mort daterait au moins d’une journée.

Des connaissances ont confié au média que le mari semble être au chômage depuis un certain temps et qu'il était «particulièrement stressé» par cette situation. Pour sa part, Il Giornale précise que la victime est la maman d’une fille aînée qui suivrait ses études au Maroc. Damia E. était arrivée en Italie et avait épousé Abdul après avoir quitté le Maroc et divorcé de son premier mari, précise le média. Pour l’instant, aucune hypothèse n’est exclue, les autorités italiennes examinant toutes les pistes pouvant élucider ce meurtre.