Sahara : Le Polisario exprime son mécontentement à l'adjoint d'Antonio Guterres

Le représentant permanent du Front Polisario auprès des Nations unies, Sidi Mohamed Amar a rencontré mardi matin le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix à l'ONU, le Français Jean-Pierre Lacroix.

Selon plusieurs médias pro-Polisario, le diplomate du mouvement séparatiste a transmis au responsable onusien les positions du Polisario quant à plusieurs dossiers en rapport avec la MINURSO et l’opération de maintien de la paix au Sahara occidental.

Il a rappelé la réaction du Front Polisario au lendemain de l’approbation de la résolution 2468 du Conseil de sécurité de l’ONU. Une réaction à travers laquelle les partisans de Brahim Ghali ont exprimé leur déception du texte, pointant du doigt l’absence de condamnation du Maroc pour ses «actions déstabilisatrices dans la région».

Lors de sa rencontre avec Jean-Pierre Lacroix, le représentant du Polisario n’a pas manqué de «réaffirmer la coopération sincère et constructive du Front Polisario avec les efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel, Horst Köhler, ainsi que sa volonté de participer de manière constructive aux négociations directes gérées par les Nations unies entre les parties».

L’occasion de souligner aussi qu’il «est essentiel que le Conseil avance, de façon urgente, pour promouvoir le processus politique et faire en sorte que les prochaines étapes donnent des résultats tangibles au peuple sahraoui et qu’elles respectent pleinement son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance», conclut-on de même source.