Football : Bruno Genesio, une «priorité» de la FRFM en tant que DTN ?

L'actuel entraîneur de l'Olympique de Lyon (OL), Bruno Genesio serait une «priorité» pour la Fédération royale marocaine de football (FRFM). Selon l’Equipe, qui rapporte l’information, la fédération marocaine souhaiterait que l’entraîneur français occupe le poste de directeur technique national.

Un poste vacant depuis la semaine dernière. En effet, dans un communiqué relayé par la presse marocaine, la FRFM a annoncé vendredi 3 mai qu’après consultation de l’audit sur le travail de la direction technique nationale, il a été décidé de «mettre fin aux fonctions de Nasser Larguet en tant que DTN». Evoquant une révision de la «structure de la direction technique nationale afin qu’elle arrive à atteindre les objectifs fixés par la fédération», le communiqué annonce aussi la «constitution d’une commission de techniciens experts qui devra élaborer une nouvelle stratégie et trouver un successeur à Nasser Larguet».

Mais L’Equipe se laisse toutefois emporté dans la vague de rumeurs naissantes depuis quelques mois sur un possible départ d’Hervé Renard. Le média s’interroge même si Bruno Genesio «pourrait être en fait un possible successeur à Hervé Renard», notant que l’actuel sélectionneur national «va bientôt terminer son aventure à la tête des Lions de l'Atlas». «Le sélectionneur, d'après nos informations, s'en ira après la CAN en Egypte (21 juin - 19 juillet)», conclut le média.