Etats-Unis : La tenue «ramadanesque» de French Montana au Met Gala 2019

Le chanteur et compositeur américain d’origine marocaine Karim Kharbouch alias French Montana a surpris ses fans et ceux qui suivaient, lundi, le Met Gala 2019.

Ainsi, la star d’origine marocaine a choisi une tenue «en plein esprit du Ramadan», rapporte le média Step Feed. «Le jeune homme de 34 ans a embrassé ses racines en marchant sur le tapis rose lors de l’événement qui s’est déroulé au Metropolitan Museum of Art de New York», poursuit-il.

French Montana est apparu habillé d’une djellaba rose portée sur une «kandoura» blanche avec des motifs sur le col de la djellaba, assortis à ceux du keffieh, un foulard blanc couvrant la tête et rappelant les habits des pays du Golfe.

Devant les photographes, French Montana aurait déclaré que sa tenue, un article de la collection Dapper Dan de Gucci, était censée «marquer la première nuit du Ramadan». D’ailleurs, sur sa page Instagram, le chanteur a accompagné sa photo par une légende ; «Cheik Montana. Ramadan Mubarak.»

L’événement a été, en effet, organisé sous le thème «Camp : Notes on Fashion». Seulement, «certains pensent que Montana n'a pas bien compris le thème», commente Step Feed. Une raison pour laquelle l’accoutrement de French Montana a fait l’objet de plusieurs «mèmes» sur les réseaux sociaux.

French Montana in the house ?? he’ll be leading the taraweeh prayer at the #metGala pic.twitter.com/166E9aLXUA