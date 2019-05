Enseignement : Des marches nocturnes après les prières de Tarawih dès samedi

Le spectre d’une année blanche continue de planer sur le secteur de l’Education nationale au Maroc. Ainsi, les cinq syndicats les plus représentatifs du secteur (FNE, UMT, CDT, UGTM et FDT) ont annoncé lundi qu’«à la lumière de la gestion irresponsable du gouvernement et du ministère de l'Education nationale», une «bataille pour la dignité et la défense de l’enseignement publique contre les décisions rétrogrades» sera organisée.

Ainsi, des sit-in et des rassemblements nocturnes avec des bougies seront organisés dans plusieurs régions après les prières de Tarawih. Ils auront lieu les samedis 11, 18 et 25 mai, indique un communiqué conjoint des cinq syndicats parvenu ce mardi à Yabiladi.

Les centrales syndicales prévoient aussi une grève générale pour 48h les mardi 14 et mercredi 15 mai, accompagnée de sit-in des sections locales des cinq syndicats devant les directions régionales du ministère de l'Éducation nationale. Elles prévoient aussi le port de badge noir tout au long du mois de Ramadan et pendant les jours des prochains examens.

Pour les cinq syndicats, le gouvernement est appelé à «retirer sa législation rétrograde, qui s'efforce de démanteler la fonction publique, d’assimiler l'éducation nationale à un produit et de porter atteinte à ce qui reste de sa gratuité». Ils exhortent l’exécutif et le ministère à «revoir ses relations avec le secteur de l'éducation nationale et à engager des négociations réelles et sérieuses qui doivent mettre fin à la procrastination face aux demandes légitimes et justes des enseignants».

Tout en dénonçant «les retenues illégales qui affectent les salaires des grévistes» et exigeant «la récupération de tous les fonds retenus», les cinq syndicats déclarent leur «solidarité inconditionnelle» avec toutes les catégories de professeurs citant à cet égard ceux de la «Cellule 9», les enseignants contractuels et d’autres.