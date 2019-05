Parlement : Le gouvernement continue de bouder les questions sensibles

Au Parlement, le gouvernement El Othmani continue de bouder les questions orales sensibles. Hier à la Chambre des représentants, le président du groupe des députés de l’Istiqlal, Noureddine Modiane s’est emporté contre le refus de l’exécutif de répondre aux deux questions urgentes posées par son parti.

Elles portent, a-t-il souligné, sur la grève observée depuis plus de deux mois par les étudiants de médecine et celle des enseignants classés à l’échelle 9. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, présent à la salle, ne s’est pas manifesté et a observé le silence.

La colère de Modiane est loin d’être un cas isolé. Elle est de plus en plus fréquente dans les rangs des élus. Certains membres PJD n’y échappent pas, s’affranchissant ainsi de la contrainte de soutenir le gouvernement pour protester publiquement contre le renvoi de leurs questions à une date ultérieure.

En 2017, le gouvernement n’a répondu qu’à 12,4% des questions

En témoigne le pavé jeté, le 23 avril, dans la marre par le conseiller parlementaire Nabil Andaloussi. Celui-ci a fustigé le refus du cabinet El Othmani de répondre à son interrogation, pourtant ordinaire et inscrite dans l’agenda du jour, sur la grève de la faim des détenus du Hirak du Rif et le transfert des activistes du groupe Nasser Zefzafi du centre d’Oukacha à Casablanca vers d’autres prisons. La veille, c’était une question d’un député du PAM portant sur le même sujet qui a subi le même rejet.

Force est de constater que les statistiques officielles rendues publiques en novembre 2017 établies par le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile tendent à donner du crédit à la colère des parlementaires. Le gouvernement n’a répondu qu’à 12,4% des questions posées durant cette année, soit 506 sur un total de 4 082.

Pour ce qui est des questions urgentes et d’actualité, le rapport affirme que l’exécutif a fourni des réponses à 132 interrogations sur un ensemble de 402.

Conformément à l’article 152 du règlement intérieur de la Chambre des représentants au Maroc, tous les gouvernements ont la possibilité d’ignorer les questions urgentes et d’actualité. D’ailleurs, toutes les demandes entrant dans ce cadre-là obéissent au même procédé. Elles sont d’abord adressées au département des Relations avec le Parlement. Après concertation avec le chef du gouvernement et les ministres concernés, la décision est prise d’y répondre ou de les rejeter.