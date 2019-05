Super Daoudi au secours des consommateurs marocains [Billet d’humeur]

Cape rouge, collants bleus et slip rouge au dessus, Superman est de retour. Mais qui est ce super héros made in Morocco ? Pour le casting, Lahcen Daoudi jouera le rôle de Clark Kent. Lunettes vissées sur le nez, il endosse le costume de ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance. Mais dès qu’il retire ses binocles, le personnage chétif et un peu gauche se transforme en super-héros. Super Daoudi est là pour protéger le consommateur 1 mois dans l’année.

«En réponse à une question centrale à la Chambre des représentants sur "les mesures prises pour protéger les consommateurs pendant le mois de Ramadan", M. Daoudi a souligné que le gouvernement est mobilisé pour la protection des consommateurs et lutter contre la fraude, appelant les citoyens à dénoncer les abus, le monopole et la commercialisation de produits alimentaires périmés, via le numéro de téléphone national 5757, dédié à la réception des réclamations et observations des consommateurs par le ministère de l'Intérieur, ou les autres numéros téléphoniques mis en service par le ministère délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance et le ministère de la Santé», annonce la MAP, aka The Daily Planet dans le film.

On a presque envie d’applaudir devant tant de dévouement pour le citoyen spolié par les commerçants sans scrupule (vous l’aurez devinez, ce sont eux les méchants dans le film). Et Super Daoudi ne fait pas les choses à moitié : composez le 5757, vous serez accueilli par le fameux générique de Superman. Après 4 minutes de musique composée sur synthétiseur, c’est Lahcen Daoudi qui vous répondra en personne et volera à votre secours. Magique !

Clark Kent n'est pas Superman

Mais attention, si vous faites partie des chanceux à avoir le 06 de Lahcen, sachez que ce n'est pas du tout le même service conso. Ainsi, fin mai 2017, Lahcen Daoudi avait envoyé valser celles et ceux qui se plaignaient de la chereté du poisson pendant Ramadan : «Le problème incombe aussi aux citoyens… Parce que, s’ils veulent que les prix du poisson baissent, ils n’ont qu’à le boycotter durant deux jours pour que les vendeurs soient obligés de baisser les prix sachant qu’ils sont les grands perdants.»

Voyez le contraste entre les deux personnages. C’est fou ce qu’un slip rouge et une cape de la même couleur peuvent changer un homme. Mais nous ne sommes pas à une incohérence près. Le même Lahcen Daoudi qui en 2017 invitait nos concitoyens à boycotter les marchands de poisson (ils sont aussi méchants mais moins que les consommateurs), n’hésitait pas en 2018 à manifester devant le Parlement contre les consommateurs (toujours aussi méchants) qui boycottaient Centrale Danone (cette fois c’est le gentil).

Voyez comme les temps changent. Boycottez, non ne boyocottez pas, allô Super Daoudi est là. 3 Ramadan, 3 personnages, Lahcen vrai acteur studio devant l’Eternel. Bref, ne faites pas les fines bouches et appelez le 5757 si vous voulez voir Lahcen Daoudi en slip rouge. Mais attention, ne l’appelez surtout pas si votre plainte concerne les produits Danone, ou les prix des carburants. Vous l’aurez compris, c’est la Kryptonite de Super Daoudi.