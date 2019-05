Normalisation : Les Marocains parmi les 72 109 personnes ayant visité Israël en 2018

L’Autorité israélienne de la population et de l'immigration a rendu publics hier ses chiffres quant aux étrangers ayant visité Israël l’année dernière. Des données qui font état d’un «nombre record de visiteurs de pays musulmans venus en Israël, dont près de 55 000 de pays n'ayant pas de relations diplomatiques avec» l’Etat hébreux, rapporte Times Of Israel.

Selon les chiffres communiqués lundi, 12 363 Jordaniens et 4 947 Egyptiens se sont rendus en Israël l’année dernière, sur un total de 72,109 personnes arabes. Ils restent les «seuls pays arabes avec lesquels Israël a des relations diplomatiques complètes», précise le média. Aux côtés des Jordaniens et des Egyptiens, quelques 37 555 Indonésiens ont aussi visité Israël en 2018, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à 2017.

Mais les données révèlent comment le nombre des visiteurs de l’Etat hébreux baisse lorsqu’il s’agit de pays qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël. Et le Maroc figure en tête. Ainsi, l’année dernière, 2 108 Marocains se sont rendus dans l’Etat hébreux. Ils sont suivis par les Tunisiens (949), les Qataris (81), les Omanais (56), les Algériens (36), les Koweïtiens (34) les Emiratis (25) et les Saoudiens (6).

زار إسرائيل خلال عام 2018 عدد غير مسبوق من السياح (55 ألفا) الذين جاؤوا من دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل وهي إندونيسيا وماليزيا وتونس والمغرب والسعودية والجزائر والكويت والإمارات وعمان وقطر.



17 ألف سائح جاؤوا من الأردن ومصر.



أهلا وسهلا بكم جميعا في بلدنا الجميل. pic.twitter.com/tonEqiBsF2 6 mai 2019

Une normalisation qui échappe aux radars

Times Of Israel précise même qu’«en entrant dans le pays, les touristes de pays musulmans qui n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël - dont la plupart sont censés concentrer leurs voyages sur des visites de lieux de culte - peuvent demander aux responsables de l’Autorité de la population et de l’immigration de ne pas tamponner leurs passeports, sous peine de représailles quand ils reviennent (dans leurs pays, ndlr)». «Au lieu de cela, les autorités israéliennes tamponnent un bout de papier séparé que les visiteurs peuvent jeter quand ils partent», poursuit-il, confirmant une pratique qui permet à plusieurs de rester hors de portée des radars des autorités ou des militants anti-normalisation.

Ce n’est pas la première fois que les médias israéliens abordent les pays arabes et les Marocains. Fin mars dernier, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un sondage relatif à l’approbation, par des peuples arabes, de l’établissement de relations entre Israël et leurs pays. Dans le cas du Maroc, les résultats de l’enquête indiquent que 41% des Marocains sont pour l’établissement de relations avec Israël, contre 43% des Irakiens, 32% de Tunisiens et 23% d’Algériens.

Des chiffres qui entérinent la volonté d’Israël de nouer des relations avec son environnement arabe. Ils contrastent surtout, pour le cas du Maroc, avec la mobilisation des associations et des militants anti-normalisation qui ne cessent de dénoncer la venue d’Israéliens au Maroc ou le déplacement de Marocains en Israël tout en critiquant les échanges commerciaux, militaires et culturels entre le Maroc et l’Etat hébreu. Mais les annonces de visites effectuées par des délégations marocaines en Israël restent presque annuelles…