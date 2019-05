Sahara : L’ambassadeur saoudien rassure El Malki sur la position de son pays

L’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Maroc, Abdellah Ben Saâd Al Ghariri, a été reçu ce lundi 6 mai par le président de la Chambre des représentants.

Les entretiens ont permis pour le diplomate de rassurer la partie marocaine quant à la position sur le Sahara occidental. «C’est une ligne rouge et un des fondements de la politique étrangère» de son gouvernement, indique les services de Habib El Malki dans un communiqué.

Le diplomate a qualifié les relations entre les deux royaumes de «fraternelles» et de «stratégiques». Il a également couvert d’éloges le «développement» que connait le Maroc «sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», précise la même source.

Cette réunion officielle entre le nouvel ambassadeur saoudien et le président de la Chambre des représentants intervient dans un contexte marqué par une reprise des contacts de haut niveau entre les deux pays.

Il y a lieu de citer notamment la conversation téléphonique du 20 mars entre les rois Salman et Mohammed VI, suivie par deux messages royaux remis, les 8 et 9 avril, au prince héritier Mohamed Ben Salman et au monarque saoudien, et finalement l’audience royale accordée, le 16 avril, à Turki Al Scheikh, un des proches conseillers de Mohamed Ben Salman.

En revanche la visite annoncée par différents médias marocains du souverain en Arabie saoudite ne s’est pas encore produite.

En novembre 2018, le roi Salman a nommé Abdellah Ben Saâd Al Ghariri ambassadeur à Rabat. Le diplomate connait bien le Maroc. En 2008, le roi Abdellah l’avait nommé chef du protocole avec rang de ministre du prince héritier Sultan. Un poste qui lui a permis de mieux connaitre de près la scène politique marocaine, et ce, grâce aux multiples déplacements effectués par l’ancien°2 du royaume wahhabite, notamment durant les dernières années de sa vie.