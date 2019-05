Changements climatiques et ODD : «Peace Boat» de retour au Maroc le 28 mai

En partenariat avec la Campagne d'action des Nations unies pour les Objectifs du développement local (ODD), l'ONG marocaine Atlas For Development et le Conseil des jeunes leaders de Tanger, le bateau «Peace Boat» reviendra au Maroc pour le troisième année consécutive le 28 mai.

Un communiqué de l’association Atlas For Development parvenu ce lundi à Yabiladi précise que le programme invitera des jeunes issus des petits États insulaires en développement (PEID) à voyager à bord du navire pour sensibiliser les impacts du changement climatique. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme des ambassadeurs de l’Océan et changement climatique qui commencera le 24 mai prochain à Malte.

Ces Jeunes leaders de l'océan Pacifique feront le tour du Valetta à New York, en passant par Grenade (Espagne), Tanger (Maroc), Ponta Delgada (Portugal) et plusieurs autres villes. Le programme terminera sa tournée à New York, où le bateau de Peace Boat s'amarrera à Manhattan lors de la Journée mondiale des océans.

Quant à l’étape marocaine, le président de Atlas For Development, Hatim El Otmani précise que «dans la matinée, le Peace Boat visitera un projet dans la région de Tanger en relation avec les changements climatiques et le développement durable en général alors qu’une discussion entre les jeunes ambassadeurs du Peace Boat et leurs homologues marocains suivra». Pour l’après-midi, différents panels auront lieu à bord du bateau» avant le départ de ce dernier vers le Portugal.