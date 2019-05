Mehdi Qotbi reçu à l'Elysée par Brigitte Macron

Le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi a été reçu, lundi à l’Elysée, par Brigitte Macron, épouse du Président de la République française Emmanuel Macron, à qui il a présenté le Catalogue de l’exposition «Les couleurs de l'impressionnisme: chefs d'oeuvre des collections du Musée d'Orsay» qui se tient actuellement à Rabat.

Le président de la FNM a indiqué, dans une déclaration à la MAP au terme de l’audience, avoir tenu à informer Brigitte Macron du succès de l’exposition et de l’engouement qu’elle connait, plus de 14 000 visiteurs ayant été enregistrés depuis son ouverture, le 9 avril, au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat.

Dans son mot introduisant le Catalogue, Brigitte Macron a souligné que cette exposition des peintres impressionnistes est une première sur le continent africain et dans le monde arabe, précisant qu’elle a pu voir le jour grâce à l’implication amicale et exigeante de Laurens Cars, présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et de Mehdi Qotbi, président de la FNM.

L’exposition, a-t-elle écrit, témoigne du lien fort qui unit le Maroc et la France et qui a permis depuis 2014 de présenter au public marocain des chefs-d’œuvre du Musée du Louvre, du Musée national Picasso ou encore du Musée national d’Art moderne du Centre Pompidou.

La volonté de la France de partager les trésors de ses collections nationales est un «geste de partage que j’encourage et que je soutiens», a affirmé la femme du président français en estimant «essentiel que nous puissions nous réjouir ensemble de cette diffusion de la culture et de la beauté».