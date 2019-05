Des élèves marocains développent une application dédiée à la lutte contre le tabagisme

Des élèves ont été récompensés pour leurs créations destinées à lutter contre le tabagisme, à l'occasion de la célébration, la semaine dernière à Fès, de la journée mondiale de la lutte contre le tabagisme.

Lancée par l'association «Moi et Toi», en partenariat avec les directions régionales de la Santé et de l’Education nationale et le conseil régional de Fès-Meknès, cette initiative vise à encourager les élèves, dans le cadre d’une approche culturelle et artistique et à mener des actions de sensibilisation sur les effets destructeurs de la consommation du tabac et des stupéfiants.

Cette session a connu la participation d'élèves représentant différents établissements de la région de Fès-Meknès, qui ont exposé leurs œuvres artistiques. Un hommage a été rendu, par ailleurs, aux élèves du lycée Maghreb Arabe de Fès qui ont mis au point une application électronique dédiée à la lutte contre la consommation du tabac.

Mise en place par une équipe d’élèves et d’enseignants du lycée, cette application électronique interactive, la première du genre dans une école marocaine, tend à sensibiliser les élèves aux méfaits du tabagisme.

Cette initiative récompense les élèves qui se sont distingués dans plusieurs domaines artistiques, a souligné la présidente de l'association «Moi et Toi», Fatima Ouhssine, ajoutant qu'elle intervient dans le cadre des efforts de l'association et ses partenaires au niveau de la région pour faire face au tabagisme.

L'association ambitionne d’accompagner les élèves et les encourager à lutter contre le fléau du tabagisme et des drogues, tout en associant les acteurs de la société civile à ces efforts, afin de l'éradiquer et contrecarrer ses méfaits sur les jeunes.