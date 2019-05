Espagne : Après les syndicats, les écologistes dénoncent l'importation d'électricité depuis le Maroc

Les exportations marocaines d’énergie suscitent toujours autant de polémique dans le pays ibérique. En effet, après la sortie médiatique des syndicalistes c’est autour des écologistes du pays de dénoncer l’inversement de la tendance en faveur du Maroc.

Dans un souci environnemental, la plus grande confédération d’associations et ONG écologistes en Espagne, AGADEN, a dénoncé «la vente d’énergie sale à l’Espagne (…) qui est produite par la combustion du charbon au Maroc et qui génère du CO2», lit-on dans un communiqué publié ce dimanche.

La confédération s’attaque également aux répercussions de la ligne d’interconnexion entre le Maroc et l’Espagne qui selon eux «contribue au changement climatique». Dans ce sens, ils estiment qu’il «est temps de repenser non seulement l’extension de cette ligne, mais de remettre en question l’installation elle-même». Il est à noter que le Maroc et l’Espagne ont signé un mémorandum d'entente relatif au développement d'une troisième interconnexion électrique Maroc-Espagne.

Les écologistes ont également exhorté la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, de «paralyser immédiatement l’importation d’énergie sale en provenance du Maroc». Ces exportations vers le pays ibérique ont augmenté de façon exponentielle durant le mois novembre dernier. L’électricité marocaine est d’ailleurs toujours acheminée en Espagne, comme en atteste les données disponibles sur la «plate-forme centrale pour la transparence des informations» (IESOE).

Pour rappel, ces exportations avaient suscité la polémique en Espagne. Syndicats et politiques espagnols ont pointé du doigt ces importations d'électricité du Maroc qu’ils estiment issues de centrales au charbon polluantes, alors que la fermeture de leurs centrales et les pertes d’emplois induits sont justement dues à la pollution. Ils pointent également une concurrence déloyale car le Maroc n’est pas soumis à la contrainte financière décidée par l’Union européenne (UE) relative aux émissions de CO2.