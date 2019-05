Maroc : La mairie de Fès «procédera à la vente de certains biens immobiliers»

Le Conseil communal de Fès serait en train de proposer à la vente plusieurs biens immobiliers appartenant à la commune. La raison invoquée par les autorités serait la nécessité de faire face à l’exécution de certaines sentences judiciaires condamnant la mairie de la capitale spirituelle à dédommager plusieurs familles, dont les terrains ont été illégalement expropriés par le passé.

Selon des sources citées par Al Massae de ce lundi, ce sont donc «les besoins urgents de liquidité qui ont poussé le conseil communal à proposer certains de ses bijoux de famille à la vente». La même source note toutefois que «nombre de ces jugements prononcés contre la mairie, et dont la valeur de certains dédommagements dépasse les 5 MDH, ont vu leur exécution suspendue». Et en dépit de l’insistance des ayants droit en vue de recouvrir leur dû, les autorités de Fès jouent la montre, devant les tribunaux et à travers de longues procédures administratives, pour «retarder au maximum le dénouement de ces affaires».

Les sources du journal arabophone reconnaissent que «ces dettes ont été héritées de la gestion de l’ancien maire istiqlalien de Fès, Hamid Chabat». Mais Al Massae précise toutefois que les revenus tirés de cette vente n’iront pas au paiement des dettes, mais financeront certains projets de la ville afin qu’ils soient réalisés avant 2021.