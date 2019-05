Tanger : Vita couture-Diprints investit 220 MDH dans deux unités de confection de prêt-à-porter

Le groupe Vita couture-Diprints a ouvert deux unités industrielles dans la zone franche de Tanger spécialisées dans l'impression digitale sur tissu et dans la confection de prêt à porter et ce, pour un investissement de 220 millions de dirhams (MDH).

Il s’agit de l’usine «Diprints» qui est le fruit d’une joint-venture avec le groupe espagnol textile Santandarina, et qui est spécialisée dans l’impression numérique sur tissu avec l’utilisation des techniques les plus récentes qui lui permettent de reproduire tout type de graphisme ou photo avec un résultat de qualité optimale, répondant ainsi aux besoins des entreprises de l’écosystème de l’habillement.

Cette société emploie actuellement un total de 110 personnes.

Quant à l’usine «Vita couture», objet d’une convention avec les autorités marocaines et qui dispose de 20 lignes de production, elle va permettre la création d’environ 2 200 emplois directs et indirects. La production des deux unités, installées sur une superficie de 23 000 m², est destinée exclusivement à l’exportation.

Le groupe Vita couture-Diprints accompagne les grandes marques de prêt-à-porter dans l’élaboration de leurs collections de vêtements pour femmes et filles et offre des solutions sur mesure, que ce soit en produit fini (picking) ou en co-traitance.

Il assure le design, le développement et la fabrication des différentes collections en maitrisant le sourcing des tissus et accessoires.

A cette occasion, le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a souligné que les activités du Groupe s’inscrivent dans la dynamique que connait actuellement le secteur et s’alignent parfaitement avec les orientations de la stratégie de l’industrie du textile, visant à intégrer davantage la chaine de valeur du secteur, à renforcer les capacités de production dans la filière marocaine de l’habillement et à densifier l’écosystème textile Fast-Fashion.