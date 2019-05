Belgique : Commémoration de la mort des époux Isnasni, victimes de racisme

Kenza Isnasni, dont les parents ont été victimes d’un crime raciste le 7 mai 2002 dans la commune de Schaerbeek, à Bruxelles, organise mercredi 8 mai une «interpellations citoyenne» sur sa proposition de renommer une partie de la rue Vanderlinden, où vivaient ses parents, des prénoms de ces derniers, pour la baptiser ainsi «rue Habiba-Ahmed».

Elle aura lieu devant le conseil communal en séance publique à 18h15 à l’hôtel communal, Place Colignon, fait savoir Kenza Isnasni dans un communiqué parvenu à notre rédaction. En mémoire de ses parents, elle déposera également une gerbe de fleurs au pied de l’immeuble où vivaient ces derniers, rue Vanderlinden, mardi 7 mai à 10 heures. «J’inviterai, à cette occasion, chaque citoyen à venir se recueillir tout au long de cette journée du 7 mai. Il s’agit d’un moment à la fois de commémoration et de recueillement, mais également de prise de conscience sur nos responsabilités respectives», indique Kenza Isnasni.

Le 7 mai 2002, vers 4 heures du matin, ses parents, Ahmed Isnasni et Habiba El-Hajji avait été assassinés par un homme connu pour son adhésion aux thèses d’extrême droite et sa proximité avec le Vlaams Belang, un parti politique d’extrême droite prônant notamment le nationalisme flamand. L’assassin, âgé de 79 ans, s’était ensuite donné la mort et était décédé dans les émanations de flammes de l’incendie qu’il avait lui-même provoqué dans l’immeuble. Il avait également tiré sur les deux petits frères de Kenza Isnasni.