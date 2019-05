Le Maroc signe une convention avec l'Institut de Genève pour les droits de l'Homme

Une convention de coopération a été signée, jeudi à Rabat, entre la présidence du ministère public et l'Institut de Genève pour les droits de l'Homme (GIHR), en vue de promouvoir leur partenariat en matière de diffusion de la culture des droits humains.

La cérémonie de signature de cet accord triennal, le premier du genre, s'est déroulée en présence notamment du président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, et du directeur exécutif de l'Institut de Genève, Nazar Abdelgader, selon un communiqué de la présidence du ministère public.

Il prévoit la tenue de sessions de formation au profit des fonctionnaires et des acteurs dans le domaine des droits de l'Homme ainsi que la mise en place de programmes conjoints dédiés au renforcement des capacités et à l'échange de publications et de visites entre les responsables des deux parties.

L'accent sera également mis sur le partage d'expertises techniques en matière d'organisation des conférences et d'ateliers, des sessions de formation et de réalisation d'études consacrées à diverses questions des droits humains. Les deux parties ont en outre convenu de mettre sur pied une commission mixte chargée de définir les programmes et projets de collaboration et d'en assurer le suivi, mais aussi d'examiner les possibilités d'étoffer et d'élargir les domaines de coopération.

La présidence du Ministère public, un des principaux mécanismes établis dans le cadre de la réforme globale de la Justice, a pour missions entre autres de superviser l'action des juges du Parquet général, de veiller à l'application de la loi, à favoriser l'ancrage et le respect des principes de justice, des droits humains et des libertés fondamentales.