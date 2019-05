Football (U20) : Les Marocaines s'imposent face aux Gabonaises

L'équipe nationale féminine de football s’est imposée, jeudi soir à Rabat, face à son homologue gabonaise 8 à 0 lors d'un match amical.

Cette rencontre intervient dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale des moins de 20 ans (U20) pour les prochaines échéances. Lors de cette rencontre, Sanaa Messoudi a ouvert le score par deux buts inscrits à la 8e et à la 37e min, suivie de Nora Mouadni (25e et 84e min), Zineb Redouani (14e), Samah Kharouach (52e), Sofia Bouftini (70e) et Fatima Tagnaout (86e min).

Il est à signaler qu'une deuxième rencontre opposera, dimanche prochain, la sélection nationale féminine de football U20 à son homologue gabonaise.