Maroc : Remise en service du numéro dédié aux réclamations des consommateurs

Le numéro de téléphone national (5757) dédié à la réception des réclamations et observations des consommateurs sera remis en service ce vendredi à l'occasion du mois sacré du Ramadan, annonce le ministère de l'Intérieur.

Via ce numéro abrégé unifié au niveau national, les citoyens peuvent, en utilisant aussi bien les téléphones fixes que mobiles, contacter la cellule chargée de la réception et du suivi des réclamations des consommateurs se trouvant dans la préfecture ou la province à partir de laquelle l'appel est émis, dans le but de présenter leurs réclamations et observations relatives à l'approvisionnement des marchés, aux prix, à la qualité des produits alimentaires et aux conditions de leur préparation, de stockage et de vente, ainsi qu'en ce qui concerne les autres domaines liés à l'organisation des marchés et à la protection du consommateur, indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère appelle toute personne ainsi que l'ensemble des instances concernées (consommateurs, commerçants, société civile et associations professionnelles...) à appeler ce numéro pour alerter les autorités sur des cas de fraude, de pratiques commerciales illégales ou de concurrence déloyale, et sur toutes autres contraventions nécessitant l'intervention des autorités publiques ou des services de contrôle compétents, selon la même source.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue de garantir la bonne gestion de ce service et la réception des appels des citoyens via ce numéro, de 09H00 à 18H00, tout au long du mois sacré du Ramadan, souligne le ministère. Ce dernier ajoute qu’il sera procédé au traitement adéquat des réclamations formulées par les citoyens dans les plus brefs délais, en coordination avec les services concernés.