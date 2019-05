Etats-Unis : Les musulmans, groupe confessionnel le plus exposé aux discriminations religieuses

Juifs et musulmans unis côte à côte pour protester contre le Muslim Ban, à Manhattan, New York, le 26 juin 2018. / Ph. Don Emmert – AFP

Une majorité d'américains de confession juive éprouvent des sentiments positifs à l’égard des musulmans, lesquels sentiments sont réciproques. C’est notamment ce qui ressort d’une étude publiée mercredi 1er mai, réalisée par The Institute for Social Policy and Understanding, relayée par le quotidien israélien Haaretz entre autres.

D’après ce sondage, effectué en janvier dernier, 53% des Juifs américains ont déclaré avoir une opinion positive des musulmans – le plus élevé de tous les groupes confessionnels non musulmans interrogés – contre 13% ayant une opinion négative. L’étude souligne que le fait de connaître personnellement un musulman peut contribuer à partager ces sentiments positifs : 76% des répondants juifs ont déclaré connaître un musulman, contre 54% parmi le grand public, et 45% des juifs ont dit être suffisamment proches d’un musulman pour l’appeler en cas de besoin.

De même, 45% des Américains de confession musulmane interrogés ont une opinion favorable des juifs, alors que 10% seulement en ont une négative.

Sur le volet politique, seulement 16% des musulmans américains approuvent le travail que Donald Trump fait en tant que président, soit le plus bas de tous les groupes interrogés. En revanche, 33% des musulmans ont exprimé leur optimisme à propos de la trajectoire future des Etats-Unis, plus que tout autre groupe confessionnel ou Américains non affiliés ayant participé à ce sondage.

Autre élément qui ressort du rapport : les musulmans constituent le groupe le plus susceptible de faire état de discriminations religieuses, à hauteur de 62%. Les musulmanes signalent des niveaux de discrimination plus élevés (68%) que les hommes (55%). En second lieu, 43% des juifs témoignent d’une discrimination religieuse, tandis que 36% des évangéliques blancs ont dit en avoir fait l’expérience.