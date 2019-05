Frères musulmans : Le projet de Donald Trump pourrait nuire aux organisations civiques musulmanes

Alors que le président américain Donald Trump envisage d’inscrire l’organisation des Frères musulmans sur la liste américaine des organisations terroristes, cette décision pourrait, si elle venait à se concrétiser, porter préjudice aux organisations de défense des musulmans, précise le HuffPost.

«Inclure toutes les organisations des Frères musulmans parmi les terroristes serait perçu par de nombreux musulmans du monde entier comme une déclaration de guerre contre les islamistes politiques non violents – et même contre l’islam lui-même», avaient écrit en janvier 2017 Nathan Brown et Michele Dunne, du Carnegie Middle East Center, un groupe de réflexion et un centre de recherche traitant des politiques publiques au Moyen-Orient.

Des experts et des avocats américains musulmans ont déclaré qu’une telle désignation permettrait également à l’administration Trump de cibler des groupes musulmans nationaux. Pour Corey Saylor, ancien directeur du département en charge de la surveillance et de la lutte contre l’islamophobie au Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR), cette désignation concerne «le contrôle domestique des musulmans». Et d’ajouter : «Cela a tout à voir avec une théorie du complot largement démentie selon laquelle les organisations musulmanes sont néfastes.»

«Il existe une industrie très importante de l’islamophobie, dont la tactique de prédilection consiste à accuser les musulmans et les organisations civiques musulmanes aux États-Unis de soutien aux Frères musulmans», a déclaré au HuffPost Arjun Sethi, avocat spécialisé dans les droits civils. «Cette industrie utiliserait cette désignation pour intimider, harceler et dénigrer des groupes musulmans et arabes aux États-Unis», ajoute-t-il.

Sethi craint que l’administration Trump fasse ainsi pression pour recourir à des théories du complot reliant des groupes tels que le CAIR aux Frères musulmans comme prétexte pour les poursuivre.