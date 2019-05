Maroc : Bombardier annonce la mise en vente de son unité à Nouaceur

La multinationale canadienne, Bombardier, spécialisée dans la construction de matériels de transports et dans la construction aéronautique a annoncé, ce jeudi, la mise en vente de ses unités d’assemblage et de production au Maroc et à Belfast en Irlande du Nord, rapporte, l’agence de presse Reuters.

Cette annonce précède l’assemblée générale de Bombardier qui se tiendra aujourd’hui à Montréal. L’entreprise installée au Maroc depuis 2014 explique dans un communiqué que cette vente permettra de restructurer l’activité aéronautique de Bombardier, tout en soulignant être «déterminée à trouver le bon acheteur, afin d’atteindre (son) plein potentiel de croissance».

Les sites à Nouaceur et à Belfast «ont connu une augmentation significative du travail de la part d'autres clients mondiaux ces dernières années», met en avant la firme canadienne. Elle affirme par ailleurs, que cette annonce «peut susciter l'inquiétude de (ses) employés, mais qu’(ils) travailleront en étroite collaboration avec eux et avec (ses) syndicats à mesure que la situation évoluera, ainsi que pendant toute période de transition future vers un nouveau propriétaire».

Pour rappel, la société canadienne avait investi plus de 200 millions de dollars pour son projet au Maroc. Le projet a permis de créer quelques 850 emplois directs et 4000 autres indirects dans le royaume. La société indiquait avoir choisi le Maroc en raison de la compétitivité des coûts de production et de l’environnement des investissements dans le royaume.