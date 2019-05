Bombardier quitte le Maroc, le gouvernement avait été informé

La multinationale canadienne, Bombardier, spécialisée dans la construction de matériels de transports et dans la construction aéronautique a annoncé, ce jeudi, la mise en vente de ses unités d’assemblage et de production au Maroc et à Belfast en Irlande du Nord, rapporte, l’agence de presse Reuters.

Cette annonce précède l’assemblée générale de Bombardier qui se tiendra aujourd’hui à Montréal. L’entreprise installée au Maroc depuis 2014 explique dans un communiqué que cette vente permettra de restructurer l’activité aéronautique de Bombardier, tout en soulignant être «déterminée à trouver le bon acheteur, afin d’atteindre (son) plein potentiel de croissance».

Les sites à Nouaceur et à Belfast «ont connu une augmentation significative du travail de la part d'autres clients mondiaux ces dernières années», met en avant la firme canadienne. Elle affirme par ailleurs, que cette annonce «peut susciter l'inquiétude de (ses) employés, mais qu’(ils) travailleront en étroite collaboration avec eux et avec (ses) syndicats à mesure que la situation évoluera, ainsi que pendant toute période de transition future vers un nouveau propriétaire».

Le Maroc mis au courant

Contacté par Yabiladi, une source interne au sein de Bombardier Maroc n'a pu cacher une certaine inquiétude parmi les employés depuis ce matin, suite à l’annonce du groupe depuis Montréal. Un autre employé joint plus tard se voulait plus rassurant, expliquant que l’activité ne cesserait pas et qu'ils resteraient dans le même secteur d’activité.

Le même constat est fait par une source au sein du minstère de l'Industrie contactée par nos soins. Elle affirme que «cette décision était déjà connue par la partie marocaine». Et d’ajouter que «des propositions ont déjà été faites» par un repreneur, tout en soulignant que «l’activité sera maintenue et que les 400 emplois directs seront préservés».

Le groupe compte aussi un bureau d’études dans la capitale économique marocaine employant une trentaine de personnes. Le bureau est directement rattaché à Bombardier France et ne serait pas concerné par cette décision, nous explique une autre source.

Pour rappel, la société canadienne a investi plus de 200 millions de dollars pour son projet au Maroc. La société indiquait avoir choisi le Maroc en raison de la compétitivité des coûts de production et de l’environnement des investissements dans le royaume.