Casablanca : 1ère édition du Festival Free-Lfen pour redonner de la visibilité aux artistes de rue

Les artistes de rue à nouveau sur le devant de la scène. La 1ère édition du Festival Free-Lfen sera organisée samedi 4 mai à Casablanca, place des Nations unies, de 12h à 22h avec le soutien de personnalités actives dans le milieu artistique, telles que l’actrice Amal El Atrache, le producteur Ali Faraoui et l’illustrateur Rebel Spirit, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Le festival est né d’une étroite collaboration entre la compagnie de danse contemporaine Col’jam, l’association F.A.C.T. (Fine Arts and Cultural Tolerance),Théâtre de l’Opprimé, L’boulevard, Talguit’art, Wecasablanca, ainsi que d’autres partenaires institutionnels», souligne la même source. L’objectif de ce nouveau festival d’art urbain est d’encourager la réflexion culturelle et de créer un pont entre artistes et citoyens.

Des ateliers gratuits seront ouverts aux enfants, aux jeunes et au citoyen dans l’espace public. Un guide de sensibilisation et un atelier consacré au niveau de décibel, basé sur de multiples expériences sur le terrain, sera également mis en place, ajoutent les organisateurs.

Le festival Free-Lfen permettra aux artistes marocains de toutes disciplines de se reproduire en créant un espace de rencontre avec les Casablancais et d’installer l’approche d’un art citoyen. Il connaîtra aussi le lancement d’une charte de rue : «Un premier guide de sensibilisation proposé par l’association Free-Lfen sera mis à la disposition des artistes de rue. Ces derniers pourront ainsi exprimer leur art de manière légale dans un espace protégé sans nuire à l’entourage.»