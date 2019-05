Qatar Airways reliera Rabat et Doha

La compagnie aérienne nationale qatarie Qatar Airways devrait lancer trois vols hebdomadaires à destination de Rabat, a-t-elle annoncé cette semaine après avoir signé un accord commercial avec le groupe aérien Royal Air Maroc.

La compagnie qatarie assurera des vols à Rabat via Marrakech et des vols quotidiens vers Casablanca, rapporte le média d’information TTR Weekly.

«Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle passerelle, tout en renforçant notre présence dans le pays en étendant notre accord commercial avec Royal Air Maroc. Notre expansion au Maroc témoigne de notre engagement dans la région, initié en 2002», a commenté Akbar Al Baker, directeur général de Qatar Airways.

Pour rappel, Qatar Airways opère actuellement cinq vols hebdomadaires de Doha à Marrakech via Casablanca à bord d’un Boeing 777, en plus de deux vols directs hebdomadaires de Doha à Casablanca. Royal Air Maroc, partenaire commercial du transporteur, assure quant à elle cinq vols hebdomadaires entre Casablanca et Doha.