Fête du travail : Abdelkader Zaïr tancé pour son discours misogyne du 1er mai

A l’occasion de ce 1er mai qui vient quelques jours après la signature d’un accord social avec le gouvernement, boycotté cependant par la Confédération démocratique du travail (CDT), son nouveau secrétaire général, Abdelkader Zaïr, s’est fendu d’un discours particulier. Présent ce jeudi à Casablanca pour les festivités de la première Fête du travail qu’il célèbre avec les travailleurs en tant que leader du syndicat, il s’est félicité d’avoir refusé le pacte, signé il y a une semaine par trois autres centrales (l’UMT, l’UGTM et l’UNTM).

Plus que cela, il a souligné que les signataires avaient été «forcés d’accepter cet accord» car ils auraient, selon lui, «vendu le match et récolté les fruits de ce labeur». Le syndicaliste leur reproche en effet d’avoir «porté un coup aux acquis des précédentes négociations avec les gouvernement antérieurs» et d’avoir ainsi «mis les ouvriers et les travailleurs au bout du rouleau».

Très vite, Abdelkader Zaïr dérape en citant un dicton misogyne (de 27:00 à 27:59 dans la vidéo) : «Le proverbe nous enseigne : ‘consultez les femmes mais ne tenez pas compte de leur avis’ et nous ne sommes pas des femmelettes.»

Après un malaise au sein de l’assistance, qui n’a pas réagi à ses propos, il enchaîne : «Je vois que vous n’avez pas applaudis, vous êtes peut-être des femmelettes.» Quelques timides applaudissements ont meublé le vide, ces paroles n’ayant pas suscité de protestation frontale.

Ce dérapage a provoqué par la suite la colère de militantes associatives, exigeant des excuses publiques. Elles reprochent à des décideurs dits «progressistes» de tenir «des propos aussi dégradants envers les femmes».