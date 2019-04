Education : Lancement du premier master santé, conjoint entre le Maroc et l'Espagne

L'Ecole nationale de santé publique (ENSP) et l'Institut de santé globale de Barcelone (ISGLOBAL) ont signé, mardi à Rabat, une convention cadre pour le lancement du 1er master conjoint «Santé globale, Rabat-Barcelone».

Paraphée par le secrétaire général du ministère de la santé, Hicham Nejmi, le directeur de l'ENSP, Abdelmounim Belalia et la représentante de l'ISGLOBAL, Núria Casamitjana, cette convention vise à développer les capacités de formation et de recherche de l'école, en harmonie avec les nouvelles orientations stratégiques du ministère de la Santé.

Ladite convention qui s'inscrit également dans le cadre des orientations générales du ministère, a pour objectif d'accompagner le chantier de restructuration du système de la santé en se focalisant sur la mise à niveau des ressources humaines et de consolider le partenariat à l'échelle internationale avec l'ensemble des acteurs concernés, privés et publics.

Le directeur de l'ENSP a relevé qu'en marge de la signature de cette convention sera annoncée l'ouverture du premier master à dimension méditerranéenne de santé globale, qui sera destiné aux acteurs du système de santé marocain ainsi qu'aux candidats issus des pays du nord et du sud de la Méditerranée.

Ce nouveau master conjoint permettra aux lauréats de cette formation de bénéficier d'une double diplomation de l'ENSP et de l'ISGLOBAL, a-t-il précisé, notant que ce diplôme prépare les participants à une carrière à l'international, en les dotant des compétences et connaissances nécessaires et indispensables pour faire face aux problèmes de santé et de développement des populations.