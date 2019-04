Maroc : Plus de 160 000 unités réalisées en 2018 pour réduire le déficit en logements

Le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri a indiqué, mardi à Rabat, que 165 526 nouvelles unités d'habitat ont été réalisées en 2018, dont 139 113 unités sociales et économiques, contre 155 577 unités en 2017, dont 132 868 unités sociales et économiques, le but étant de réduire le déficit et diversifier l'offre en logements.

Intervenant lors d'une rencontre visant à faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements du ministère dans le cadre du programme gouvernemental 2016-2021, ainsi que sur le plan d'action 2019-2021, M. Fassi Fihri a souligné qu'en terme de logements sociaux, 404 939 unités ont été réalisées depuis le lancement de ce programme en 2010, dont 109 924 unités réalisées entre 2017 et 2018.

La contribution du secteur BTP au PIB a atteint 6,3% en 2017, avec près de 59 MMDH et la création de 15 000 nouveaux emplois entre 2017 et 2018, dont 14 000 en milieu urbain.

Le ministre a noté que le nouveau programme de logements sociaux en milieu rural vise à promouvoir l’attractivité des zones rurales, par la réalisation de projets de logements susceptibles de répondre aux besoins de la population, tout en respectant les spécificités de ces milieux. Il a souligné que ce programme s’inscrit dans le cadre des nouvelles incitations prévues par la loi de finances 2019, notamment l’amendement du dispositif du programme de logements sociaux à 250 000 DH, en réduisant le nombre d'unités à réaliser de 500 à 100 logements minimum en milieu rural, permettant une promotion de l’emploi, notamment pour les jeunes et la dynamisation des petites et moyennes entreprises.

S'agissant du programme «Villes sans bidonvilles», 59 villes et centres urbains ont été déclarés villes sans bidonvilles, avec l’amélioration des conditions de vie et d’habitabilité de 282 156 ménages, représentant 60% des ménages «bidonvillois».