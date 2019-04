Le Maroc classé 77e sur 153 pays dans le Good Country Index

Le Maroc se classe à la 77e place sur 153 pays dans le classement Good Country Index, mis au point par le conseiller politique britannique Simon Anholt. Ce rapport évalue la contribution de chaque pays «au bien de l’humanité», et au contraire ce dont il lui prive proportionnellement à sa superficie.

L’index s’appuie sur une batterie de 35 indicateurs distincts principalement fournis par différents organismes onusiens et la Banque mondiale. Ces derniers sont combinés en sept catégories : science et technologie ; culture ; paix et sécurité internationale ; ordre mondial ; planète et climat ; prospérité et égalité ; santé et bien-être.

Ainsi, le Maroc se situe devant le Togo (78e) et derrière l’Ukraine (76e). Il est 47e sur 153 pays dans l’indicateur science et technologie ; 82e dans celui de la culture ; 105e pour la paix et la sécurité internationale ; 129e sur le front de l’ordre mondial ; 100e pour la planète et le climat ; 37e dans l’indicateur prospérité et égalité ; et enfin 61e pour la santé et le bien-être.

Le Maroc 8e en Afrique et 4e dans le monde arabe

A l’échelle africaine, le Maroc se classe au huitième rang derrière l’Afrique du Sud, qui figure en tête des pays africains, suivie de Maurice (48e), le Kenya (55e), l’Ouganda (56e), la Tunisie (62e), le Malawi (65e) et le Sénégal (75e). Dans le monde arabe, le Maroc se classe au quatrième rang, derrière les Émirats arabes unis (52e mondial), la Tunisie et le Koweït (67e).

Globalement, le classement est respectivement dominé par la Finlande, les Pays-Bas, l’Irlande, la Suisse et l’Allemagne. Les cinq derniers pays sont le Suriname, le Yémen, la Mauritanie, la Libye et enfin l’Irak.

«En utilisant un large éventail de données provenant des Nations unies et d’autres organisations internationales, nous avons fourni à chaque pays un bilan indiquant en un coup d’œil si c’est un créancier net de l’humanité, un fardeau pour la planète ou un autre élément intermédiaire», précise le Good Country Index. «Nous ne formulons aucun jugement moral sur les pays. Ce que nous entendons par la notion de bon pays, c’est un pays qui sert les intérêts de son peuple, mais sans nuire, et de préférence en faisant avancer les intérêts des peuples des autres pays également», ajoute-t-il.