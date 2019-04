Sahara : Sans concensus, le mandat de la MINURSO prorogé de 6 mois

Le Conseil de sécurité a adopté, cet après-midi, une nouvelle résolution sur le Sahara occidental. Une fois de plus, le texte n’a pas eu l’adhésion des Quinze, la Russie et l’Afrique du sud s’étant abstenus, ce qui a fait réagir le coordinateur politique de la représentation permanente des Etats-Unis à l’ONU, Rodney Hunter.

«Nous sommes déçus que certains membres de ce Conseil continuent de choisir de s’abstenir malgré nos efforts sincères pour renforcer l’unité du Conseil dans le processus politique en cours», a-t-il expliqué. Ainsi, la résolution 24 68 a prorogé le mandat de la La mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour six mois supplémentaires, jusqu’au 31 octobre 2019.

«L’instance exécutive de l’ONU a consacré la prééminence de l’initiative d’autonomie, présentée par le royaume le 11 avril 2007, en se félicitant des efforts “sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant dans le processus visant un règlement” du conflit du Sahara», indique la MAP. De son côté, le site américain maghrebvoices rapporte que le Conseil de sécurité a invité le Maroc et le Polisario à «poursuivre les négociations sans conditions préalables, en vue de parvenir à une solution acceptable par les deux parties garantissant l’autodétermination au peuple du Sahara occidental».

Les Quinze ont également invité le Maroc et le Polisario s’engager avec «réalisme» dans le processus des négociations en vue de «réaliser des avancées». Par ailleurs, ils ont lancé un appel au Maroc, à l’Algérie, à la Mauritanie et au Polisario pour continuer à participer dans les réunions organisées par les Nations unies (table ronde de Genève) et à «faire preuve de réalisme et d’esprit de compromis pour aller de l’avant dans les négociations».