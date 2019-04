Un street-artiste casablancais dans les rues de Londres

Le street-artiste marocain Mehdi Annassi participe à la 5e édition du festival «Shubbak», une fenêtre sur la culture arabo-contemporaine, qui se tiendra à Londres du 28 juin au 14 juillet, indique le magazine francophone Ici Londres. Originaire de Casablanca, l’artiste mûrit en effet un projet de fresque murale dans le quartier de North Kensington.

La Golborne Road à North Kensington, surnommée Le Petit Larache depuis les années 60, est au cœur de l’identité marocaine de la capitale britannique, précise le magazine. Après des entretiens avec des résidents et des collectifs, Mehdi Annassi a parcouru cette rue et a souhaité aborder le phénomène de la gentrification, sans parti pris pour autant. «Je ne vais pas peindre quelque chose qui me parle mais qui ne signifie rien pour les habitants, ce n’est pas le but», se justifie-t-il.

De passage dans la capitale britannique pour quelques jours, il fait part de son enthousiasme à l’idée de participer à ce festival, le plus important à Londres en hommage à la culture arabe contemporaine. «Ils ne tiennent pas seulement compte du travail final mais plutôt du processus. Ils nous mettent dans de meilleures conditions de travail pour une meilleure finalité ; collectifs, rencontres», salue Mehdi Annassi.

Cet été, le festival accueille plus de 150 artistes arabes venus du monde entier. Au programme figurent notamment des performances artistiques, théâtrales ou musicales, des chants, des projections cinématographiques, des conférences littéraires et des ateliers d’arts visuels.

Chevronné aux festivals, Mehdi Annassi signera là sa première fresque murale hors du Maroc. Une ouverture sur l’international qui pourrait faire office de tremplin pour sa carrière. Initialement dans l’art digital, il s’est lancé dans la peinture d’extérieur en 2016.