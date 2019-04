Maroc-UE : Le Polisario déposé devant la CJUE le recours en annulation de l’accord de pêche

Hier, le Polisario a déposé devant la Cour de Justice de l’Union Européenne un recours en annulation de l’accord de pêche entre le Maroc et l’UE, intégrant les eaux du Sahara occidental, indique l’agence SPS.

Une mesure révélée il y a deux semaines dans des déclarations à l’agence Sputnik, par M’Hamed Khaddad alors qu’il se trouvait à Moscou. ««Nous allons présenter dans les prochains jours une plainte contre l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne», avait annoncé le coordinateur du Front avec la MINURSO.

Il s’est dit, par ailleurs, convaincu que cette fois la CJUE «va rejeter totalement ses accords parce qu'ils sont illégaux, car sans fondements et n’ont aucune base juridique».

Le 8 février dernier, les juges de la CJUE avaient déclaré irrecevable le recours du Polisario sollicitant «l’annulation de la décision du Conseil (européen), du 16 avril 2018, autorisant l'ouverture de négociations avec le Maroc en vue de la modification de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et de la conclusion d'un protocole mettant en œuvre ledit accord».



Le 12 février 2019, la plénière du Parlement européen a adopté l’accord de pêche entre l’UE et le Maroc intégrant les eaux du Sahara occidental par 415 voix en faveur, 189 contre et 49 abstentions.