Campagne sucrière 2018-2019 : Production record attendue dans le Gharb

La campagne sucrière 2018-2019 dans la région du Gharb devrait atteindre une production prévisionnelle record de plus de 1,6 million de tonnes de betterave et de canne à sucre, a indiqué, lundi, le chef du service de la multiplication de la canne à sucre et des expérimentations à l'Office régional de mise en valeur agricole du Gharb (ORMVAG), Mostafa Zehauf.

La production prévisionnelle pour la campagne en cours de la canne à sucre est de 530 000 tonnes et celle de la betterave à sucre est de 975 000 tonnes, a précisé M. Zehauf dans une déclaration à la MAP, à l'occasion du lancement de la campagne d’usinage de la betterave à sucre, dans la commune rurale de Sefsaf (province de Sidi Kacem). La superficie consacrée aux cultures sucrières a atteint 25 000 hectares lors de cette campagne, a-t-il ajouté.

Les cultures sucrières ont atteint un niveau de développement intéressant, dû notamment à la mécanisation des cultures, à l’introduction des nouvelles technologies de production, à l’amélioration variétale et au renforcement de la technicité des agriculteurs. La combinaison de tous ces facteurs contribue à l’amélioration des revenus bruts des producteurs de plus de 10% pour les deux cultures.

L’utilisation des semences très performantes, le traitement phytosanitaire, l’irrigation et les conditions climatiques favorables ont également concouru à la réalisation du programme de semis de la betterave à sucre et à l’amélioration de l’état végétatif des cultures sucrières.

Mostafa Zehauf a souligné que pour la canne à sucre, les agriculteurs bénéficient d’une subvention de 6 000 DH accordée par l’État, pour réussir les nouvelles plantations, et une prime de 3 000 DH répartie entre l’État et la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (FIMASUCRE) pour encourager les plantations précoces. Aussi, une prime de 2.000 DH (État et inter-profession) est allouée aux agriculteurs pour soutenir l’entretien précoce de la canne à sucre.