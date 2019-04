Maroc : Nouvelle phase de la campagne nationale d'enregistrement des enfants non-inscrits à l’Etat civil

La deuxième phase de la campagne nationale d'enregistrement des enfants non-inscrits à l’Etat civil a été lancée lundi dans le cadre de la dynamique citoyenne continue de sensibilisation et de mobilisation, a annoncé mardi la Délégation Interministérielle aux droits de l'Homme.

Placée sous le thème «l’inscription à l’état civil est un droit constitutionnel : je m’inscris donc je suis», cette campagne nationale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action nation en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme notamment la mesure n°248 du sous axe relatif aux droits de l’enfant et suite aux résultats de la première phase (septembre 2017 - 18 mai 2018), qui a permis l'enregistrement de 23.151 personnes dans les différentes régions du Royaume dont 85% sont âgés de moins de 18 ans.

La circulaire n° 12/2017 du Chef du gouvernement publiée le 4 septembre 2017 indique que cette campagne repose sur les principes de la mobilisation, la communication et la coordination entre les principaux acteurs et les différentes parties prenantes. Dans ce sens, un comité ministériel centrale mixte a été créé afin d’assurer la mise en œuvre de ladite circulaire, ainsi que des commissions régionales et provinciales afin d’assurer l’enregistrement des enfants dans l’Etat civil.