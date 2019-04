France : Empêchées de s’inscrire à une brocante, deux femmes voilées portent plainte

Deux femmes ont déposé plainte après s’être vu refuser, en raison du voile qu’elles portaient, le droit de s’inscrire à une braderie organisée par une association caritative à Croix (Nord), dans l’agglomération lilloise, indique l’Agence France-Presse (AFP).

Encore un exemple de l’islamophobie quotidienne que subissent les musulmans en France et particulièrement les femmes voilées...Les jeunes femmes pris à partis sur cette vidéo veulent simplement acheter un emplacement pour la braderie de Croix (59) pic.twitter.com/2N6Dg1i2tK — . (@SisiACZ) 27 avril 2019

«Une plainte a été déposée au commissariat de Roubaix samedi après-midi pour injures non publiques en raison de l’ethnie, de l’origine, de la nation, de la race ou de la religion», a confirmé, lundi 29 avril à l’AFP, la direction départementale de la sécurité publique.

Dans une vidéo filmée par l’une des deux femmes, on y voit la présidente de l’association R’éveil – qui vient en aide aux victimes de traumatismes crâniens et organise chaque année cette braderie – en train d’enregistrer les inscriptions avant de leur lancer : «Je ne vais pas vous prendre, mesdames, faut pas faire la queue, vous perdez votre temps…» «Vous ne nous prenez pas parce qu’on a le voile ?», rétorque l’une des deux femmes sur les images. «Oui… Je ne préfère pas, ça me cause du tort», répond la présidente.

Alors que l’une des deux femmes affirme vouloir porter plainte, l’organisatrice Myriam Cattoire leur indique son identité et le commissariat le plus proche. A La Voix du Nord, elle a d’abord dit «[ne rien regretter]» et qu’elle «assumera» si nécessaire. «Je sais bien que c’est illégal, c’est ce que je me suis dit juste après leur avoir dit ça. Mais une fois qu’on a dit quelque chose, on ne peut pas le remettre dans sa bouche», a-t-elle affirmé.

Puis elle a finalement publié un court texte sur le site de l’association : «Je ne me suis pas rendu compte que je blessais violemment toute une population. Je présente mes excuses à ces deux personnes ainsi qu’à toutes les celles qui ont pu être choquées.»