Championnats nationaux de Muay-thaï : Victoire de Nice Mohammedia et Al Khouloud Salé

Les Associations Nice Mohammedia et Al Khouloud Salé ont remporté à Kénitra, respectivement le 20è championnat national séniors messieurs et 16è dames de Muay-thaï.

Au classement final, Nice Mohammedia a devancé Team Bara de Témara et Sitan Gym de Rabat. Chez les dames, la deuxième place est revenue à l'Association Bahri Casablanca et Achouaâla Moulay Yaacoub.

Dans les épreuves des juniors, Achouaâla Moulay Yaacoub s’est adjugé les commandes du classement, suivie de l’Association Al okhowa et de l’Association Bangkok de Casablanca. Le classement dames a été dominé par Bahri Casablanca, devançant Achouaâla Moulay Yaacoub et Abtal Al Mostaqbal de Fès.

Au terme de cette compétition, organisée par la Fédération royale marocaine de kick boxing, muay thaï, savate et disciplines associées, en partenariat avec l’ambassade du Thaïlande au Maroc, Soufiane Merzak et Oumaima El Ourat ont été désignés meilleurs combattant et combattante.